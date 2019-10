Nachdem es in Innsbruck in letzter Zeit vermehrt zu Telefonbetrügereien kommt, fiel nun eine Innsbruckerin (73) auf falsche Polizisten herein. Wie bei der Masche üblich, behaupteten diese, die Tochter des Opfers sei in einen Autounfall verwickelt worden und es müsse eine Kaution gezahlt werden. Die Frau ging leider darauf ein und übergab einem „Beamten“ über 10.000 Euro in Bar. Kurz darauf sah sie das Auto ihrer Tochter vor dem Haus stehen.