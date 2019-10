Schüsse auf Parkplatz vor Supermarkt

Dem Sprecher zufolge waren die ersten Schüsse auf den 39-Jährigen gegen 18 Uhr auf dem Parkplatz gefallen. Etwa eine halbe Stunde später seien in der Nähe, ebenfalls in Abensberg - aber nicht auf dem Parkplatz - weitere Schüsse gefallen. Dabei wurde der zweite Mann schwer verletzt. Ob er in Lebensgefahr schwebte, war am Mittwochabend nicht klar.