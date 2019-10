„Er ist wahrscheinlich nicht in ganz alter Stärke zurück, aber am Weg dorthin, bewegt sich wieder unglaublich gut und von dem her wird es schwer“, wird Thiem Murray keinesfalls unterschätzen. Aber ich freue mich, das sind Matches, für die man das ganze Jahr trainiert, auf die man sich richtig freut. Nichtsdestotrotz will ich es ihm so schwer wie möglich machen und so gut weiterspielen, wie ich es die ersten zwei Runden gemacht habe."