Die beiden Waisenkinder der mutmaßlich in Syrien ums Leben gekommenen Sabina S. aus Wien sind am Mittwoch in Österreich gelandet. Das bestätigte Außenministeriumssprecher Peter Guschelbauer am Mittwochabend. Die Mutter der beiden Buben im Alter von zwei und drei Jahren war in Syrien umgekommen. Sie war als 15-Jährige mit ihrer Freundin Samra K. (16) nach Syrien gegangen.