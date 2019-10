Parlamentspause laut Höchstgericht „illegal“

Ein solcher „No Deal“-Brexit wird nicht nur in der EU, sondern auch von der Wirtschaft und an den Finanzmärkten gefürchtet. Eine Hürde dafür hat aber das britische Parlament gesetzt: So muss die Regierung eine Verschiebung des Austrittstermins beantragen, sollte bis Mitte Oktober kein Abkommen mit der EU erzielt sein. Johnson hatte deswegen das Parlament in eine fünfwöchige Zwangspause geschickt - doch diese hatte das Oberste Gericht des Landes Ende September für illegal erklärt. Am 17. und 18. Oktober kommen die Staats- und Regierungschefs der EU zu ihrem Gipfel in Brüssel zusammen.