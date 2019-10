Dass so manche Wahlstimme schlussendlich als ungültig gewertet wird - ob vom Wähler nun beabsichtigt oder nicht -, ist eigentlich bei jedem Wahlverfahren an der Tagesordnung. Doch im Zuge der Nationalratswahlen am Sonntag kam es zu einem Fall, den es bislang in Österreich nicht gab: So wanderte die eingelangte Wahlkarte eines Quarantänepatienten eines Krankenhauses direkt in die Entsorgung - aufgrund von Seuchengefahr.