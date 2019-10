Untersuchung betrifft auch die 17 übrigen Vintage-Bomber

Der US-Luftfahrtbehörde FAA zufolge wurde der zweigrößte Flughafen New Englands - das Gebiet umfasst die Bundesstaaten Maine, Vermont, New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island und eben Connecticut - wegen des Absturzes des Boeing-B-17-Bombers vorübergehend für An- und Abflüge geschlossen, gegen 20 Uhr MESZ lief der Flugbetrieb wieder an.