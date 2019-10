Leipzig schlitterte gegen keineswegs überragende Franzosen in eine bittere Heimniederlage und musste die Führung in Gruppe G abgeben. Der Niederländer Memphis Depay (11.) und Martin Terrier (65.) trafen für die Franzosen. Zenit St. Petersburg führt die Gruppe nach dem 3:1 gegen Benfica Lissabon mit vier Zählern vor dem punktegleichen Lyon und Leipzig (3) an. In Gruppe H gewann Ajax Amsterdam mit einem 3:0 in Valencia auch sein zweites Match und hat drei Zähler Vorsprung auf Chelsea. Die Engländer vermieden durch einen Willian-Treffer (78.) zum 2:1 in Lille einen Punkteverlust.