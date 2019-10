Bei einer Fahrzeugkontrolle fanden Beamte am Freitag in Kufstein 14 hochwertige gebrauchte Fahrräder in einem Kleintransporter. Der Lenker konnte den Besitz nicht beweisen, es wird von Diebstahl ausgegangen. Nun sucht die Polizei nach den tatsächlichen Besitzern, dazu wurden zu jedem Stück Fotos veröffentlicht.