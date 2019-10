Ohne Pamela Rendi-Wagner wäre die historische Niederlage der SPÖ noch deutlicher ausgefallen. Das sollten die Besserwisser in der SPÖ nicht vergessen. Sogar Gerhard Zeiler, dem die Partei Christian Kern als Kanzlerkandidaten vorgezogen hatte, attestierte der Vorsitzenden, gekämpft zu haben „wie eine Löwin“. Das Wahlergebnis selbst nannte Zeiler „erschütternd“. Die SPÖ müsse wieder auf die Jungen hören und mehr Frauen in die Gremien holen, mahnte er. Eine junge moderne Frau an der Spitze genüge nicht.