Ein weiterer großer Unterschied zwischen Kurz und Rendi-Wagner sei außerdem das Verwenden von verschiedenen „Frames“, also das häufige Verwenden von bestimmten Wörtern und Phrasen: „Rendi-Wagner spricht viel über Probleme, die gelöst werden müssen. Kurz spricht hingegen über Chancen und das, was erreicht werden soll.“ Im Unbewusstsein des Zuhörers kommt das „Framing“ von Kurz besser an, meint Albrecht.