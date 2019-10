In aller Munde war zuletzt die Schiffsanlegestelle an der Donaulände. Meist negativ behaftet, nachdem Müll und vor allem Abgase - verursacht durch ständig laufende Dieselaggregate der Kreuzfahrtschiffe und Busse, welche die Touristen wegkarren - für Ärger sorgten. Dinge, die nun am „runden Tisch“ geklärt wurden.