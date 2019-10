Lädt so schnell wie kein anderer

Lange Strecken unter voller Last auf deutschen Autobahnen sind vermutlich nicht die Welt des Porsche Taycan, trotz seines cW-Wertes von im besten Fall nur 0,22. Die Fahrt von München nach Hamburg wird man möglicherweise in einem VW Polo TDI schneller absolvieren. Aber weder so stil- noch so spaßvoll. Und das Laden geht immerhin so schnell wie bei keinem anderen handelsüblichen Elektroauto, nicht zuletzt dank seines 800-Volt-Bordsystems. Der Taycan schafft bis zu 270 kW und lädt seine 95,3-kWh-Batterie bei Idealbedingungen in gut 22 Minuten von fünf auf 80 Prozent. Dazu braucht er allerdings eine Station des Ionity-Netzes, das bis Ende 2020 aus europaweit zu einem Netz aus 400 Ladepunkten ausgebaut wird (derzeit knapp die Hälfte).