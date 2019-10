Mit einem Küchenmesser ist ein 42 Jahre alter Mann im April in Niederösterreich zunächst auf seine Mutter und in weiterer Folge auf einen einschreitenden Polizisten losgegangen. Dafür musste sich der Angreifer am Mittwoch vor Gericht verantworten. Der Prozess endete schlussendlich mit einer Einweisung des 42-Jährigen in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher. Er war nach Ansicht der Geschworenen zum Tatzeitpunkt nicht zurechnungsfähig. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.