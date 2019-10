Lange Zeit hing die Errichtung eines Pendlerparkplatzes in Freistadt an einem seidenen Faden. Nun wird gebaut! Allerdings in zwei Etappen. Und das sorgt für den nächsten Wirbel in der Bezirkshauptstadt. Rainer Widmann von der Bürgerliste Wiff befürchtet Mehrkosten und spricht von einem Schildbürgerstreich.