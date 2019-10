Ganz rechtskonform war die Lösung nicht

Problem dabei nur: Ganz rechtskonform war diese Lösung mit dem Personalleasing nicht. Als Alternativen wären eine Auslagerung in eine GmbH, an einen Verein oder an einen privaten Anbieter in Frage gekommen - „oder eben eine Aufstockung der Sozialabteilung auf 60 Mitarbeiter, was eine Verfünffachung bedeutet hätte“, ergänzte Helmut Schwamberger, Vorstand der Gruppe Gesundheit und Soziales von 2004 bis 2009.