Die große zündende Idee gegen den wachsenden Personalmangel in der Pflege, insbesondere der älteren Menschen, fehlt noch, aber scheibchenweise kommen kleinere daher. So etwa will die ÖVP für Pflegeassistenten eine berufliche Brücke von den Spitälern in die Heime. Die SPÖ meint, Pflege brauche auch mehr Geld.