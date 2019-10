Der Salzburger Landtag beendete am Mittwoch pünktlich um 9 Uhr seine Sommerpause. Zwar gab es bei der Haussitzung keinen triumphalen Einzug der Gewinner-Parteien der Nationalratswahl, aber die Nachwehen waren dennoch deutlich zu spüren. Spätestens in der aktuellen Stunde, als die Fraktionen ihre Anliegen an eine künftige Bundesregierung stellen konnten. Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) fand in seiner zehnminütigen Rede kaum genug Zeit um alle Projekte darzulegen, was SPÖ-Chef Walter Steidl mit einem „was hat die Regierung dann eigentlich bis jetzt gemacht“ quittierte.