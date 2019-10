Im Hotel Alparella in Adnet wird die Suppe doch nicht so heiß gegessen, wie sie gekocht wird: Nachdem das Ultimatum von Hoteldirektor Dietmar Weiser an seinen chinesischen Chef Zhonghui Wang ausgelaufen ist, will der Tennengauer Touristiker davon nichts mehr wissen. Er ist Anfang der Woche nach China geflogen.