Frage: Was haben Sie gedacht, als Sie damals das erste Mal in die Gruabn spaziert sind?

Giannini: Es war ok. Ich hab zwar jahrelang im Olimpico in Rom gespielt und dann plötzlich meine Sachen an einem Nagel in der Kabine aufhängen müssen, aber dieses kleine Stadion mitten in der Stadt hat gut zum Verein gepasst.