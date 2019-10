Schwindler: „Verliebt, verlobt und verhaftet“

Kurioser Fall am Dienstag - die bayerische Exekutive betitelte diesen gar als „Verliebt, verlobt, verhaftet. Bundespolizei unterbricht Flitterwochen!“: Bei der Grenzkontrolle gerieten eine Rumänin und ein Pakistani ins Visier der Fahnder. Sie saßen in einem Fernreisebus, der von Italien kommend, über Tirol nach Bayern einreiste. „Sie behaupteten, dass sie kürzlich in Sizilien geheiratet hätten und händigten den Beamten eine Bestätigung aus. Wie sich herausstellte, handelte es sich dabei um eine Fälschung“, sagt ein Sprecher.