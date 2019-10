Was war das für ein verrücktes Tor-Spektakel am Mittwochabend an der Anfield Road! Mit 0:3 lag Serien-Meister Salzburg im Königsklassen-Kracher in Liverpool nach nur 36 Minuten schon zurück - doch dann trafen Hwang (39.), Minamino (56.) und Joker Haaland (60.) zum 3:3. Die Partie war wieder offen, die Sensation möglich. Am Ende jubelte allerdings doch wieder der Titelverteidiger. Superstar Salah stellte auf den 4:3-Endstand. Ein historisches Drama.