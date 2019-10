Ein deutsche Wanderin (74) wurde am Dienstag im Tauernbachfall in Bad Gastein tot aufgefunden. Bereits am Montag hatte ein Gruppe einen Rucksack, zwei Wanderstöcke und ein Wanderhemd am Römerweg im Anlauftal gefunden. Beim Sucheinsatz entdeckte der Hubschrauber die Leiche der Frau. Sie war aus unbekannter Ursache gestürzt und ins Wasser gefallen.