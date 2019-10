Ein 21-jähriger russischer Staatsangehöriger aus Lenzing ging gegen 15:20 Uhr in Lenzing entlang einer Straße und schrie Radfahrer und Fußgänger wahllos an. Gegen 15:40 Uhr läutete er bei einer Familie, mit der er seit längerer Zeit befeindet ist. Die Mutter öffnete die Wohnungstür, worauf der Russe offenbar mit einem Messer in der Hand schrie, dass er jetzt alle umbringen werde.