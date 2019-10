Europa und die USA sind weiter auf Konfrontationskurs: Washington darf wegen rechtswidriger EU-Subventionen für den europäischen Flugzeugbauer Airbus jetzt Strafzölle auf EU-Importe in Milliardenhöhe verhängen. Schlichter der Welthandelsorganisation (WTO) genehmigten am Mittwoch Vergeltungsmaßnahmen auf Wareneinfuhren im Wert von umgerechnet rund 6,9 Milliarden Euro im Jahr. Es ist die höchste Summe, die in der fast 25-jährigen Geschichte der WTO je genehmigt wurde. Eine Berufung gegen den Schlichterspruch ist ausgeschlossen.