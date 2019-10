Skip Martin – langjähriger Sänger der Band Kool & The Gang – etwa ist einer von vielen prominenten Kunden. Skip und Stefan verbindet mittlerweile auch eine Freundschaft. Beim jüngsten Steiermark-Besuch bestätigte der Grammy-Preisträger die Anfänge des musikalischen Doppels. Maier: „Er hat mit vor ein paar Jahren in Las Vegas ein paar Studioaufnahmen vorgespielt. Als ich gesagt habe, dass vor allem die Streicher nicht gerade perfekt seien, hatte ich seine Aufmerksamkeit. Gerade in den USA gilt ja selbst konstruktive Kritik als Majestätsbeleidigung.“