Darf sich der Insasse einer Justizanstalt aussuchen, welcher Arzt ihn behandelt? Wenn man einen Vorfall in der Forensik-Justizanstalt Asten in Oberösterreich betrachtet, scheint es so. Da wollte sich ein Häftling nicht im Linzer Uniklinikum versorgen lassen, ging auf „Revers“ und wurde nach Wien kutschiert. Es hagelt wieder Kritik und Häme.