„Wir haben in den letzten Monaten Blut und Wasser geschwitzt“, verriet Patricia Schweiger-Bodner, als sie mit Geschäftsführer Franz Koll gestern an die Zeit des Umbaus zurückdachte. Zwei Millionen Euro investierte der Garten-Spezialist in den Umbau der Filiale in Leonding, die gestern neu eröffnet wurde. Mehr Wände, klarere Strukturen, viel mehr Inspiration und Holz zeigt die Blumen- und Pflanzen-Fachmarktkette nun vor den Toren von Linz, wo jetzt auch schon Christbaum-Deko und Weihnachtssterne erhältlich sind.