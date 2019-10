Margot Robbie („I, Tonya“, „The Wolf of Wall Street“) war bereits als Harley Quinn in „Suicide Squad“ (2016) an der Seite des Jokers (Oscar-Preisträger Jared Leto) zu sehen. In dem neuen Spin-Off-Film „Birds of Prey“ um eine ganze Gruppe von Anti-Helden spielen auch Mary Elizabeth Winstead, Rosie Perez und Ewan McGregor mit. Vom Joker hat sich, wie im Trailer verraten wird, Harley mittlerweile getrennt und steht jetzt auf eigenen Beinen.