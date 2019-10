ÖVP ortet „An- und Untergriffe“

Die ÖVP reagierte naturgemäß „not amused“. Man habe im Zusammenhang mit der Nationalratswahl „eine ganze Reihe von An- und Untergriffen einzelner SPÖ-Vertreter und Organisationen erlebt“, sagte Bernhard Ebner, Landesgeschäftsführer der Volkspartei Niederösterreich. Er erinnerte daran, dass auch „noch nie so viele Plakate, Transparente und Landschaftselemente in Niederösterreich zerstört“ worden seien wie diesmal. „Die SPÖ muss jetzt schnell wieder zu einem vernünftigen Weg zurückfinden“, so Ebner.