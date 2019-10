Während die kolportierten Punkte des „endgültigen Angebots“ für ein neues Brexit-Abkommen in Brüssel auf wenig Gegenliebe stoßen, versichert der britische Premier Boris Johnson, dass sein Land am 31. Oktober aus der EU austreten wird, „komme, was wolle“. „Wir können es, wir müssen es und wir werden es tun“, tönte Johnson am Mittwoch in seiner Rede auf dem Kongress der konservativen Tories. Ernüchtert haben sich EU-Diplomaten zur Rede geäußert: Johnson habe beim Parteitag der Konservativen in Manchester nichts Neues gesagt. Es herrsche weiterhin Unklarheit.