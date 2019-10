Aufmerksame Passanten hörten nämlich die verzweifelten Laute eines Katers, welcher sich im Einlaufbereich des Kraftwerkes im Rechengitter verfangen hatte. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr gelang es den Mitarbeitern des E-Werks alle Maschinen im Kraftwerksbereich herunterzufahren, sowie den Wasserstand im Kanal abzusenken. In weiterer Folge wurde der Kater von der Feuerwehr aus seiner misslichen Lage befreit und vom Feuerwehrkuraten Andreas Monschein über den Leiterweg gerettet. Anschließend wurde der verletzte und stark unterkühlte Kater an die Tierärztin Dr. Astrid Pafla übergeben, wo er sich nun in medizinischer Behandlung befindet.