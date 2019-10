Ein Ziel der österreichischen Bundesregierung und des Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und Technologie ist es, die heimischen Unternehmen in der Luftfahrtindustrie in ihrer Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit zu unterstützen. Kaum eine andere Branche ist so technologiegetrieben wie die Luftfahrt. Und kaum eine andere Wirtschaftssparte ist so schnelllebig und dynamisch, aber auch so komplex. Ein namhafter Lehrbetrieb der Luftfahrtindustrie, dessen Lehrlinge die Berufsschule in Steyr besuchen, ist etwa FACC. Hier warten zahlreiche interessante Lehrberufe auf engagierte Jugendliche. Welche das sind, stellen wir in einer Serie vor. Im zweiten Teil erzählen die Prozesstechnik-Lehrlinge Artur (20) und Simon (18), worauf es in ihrer täglichen Arbeit im dritten Lehrjahr bei FACC ankommt. Fasten Your Seatbelts!