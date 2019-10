Erschütternde Szenen haben sich am zweiten Verhandlungstag rund um den gewaltsamen Tod eines erst 16 Jahre alten Mädchens abgespielt, das Anfang des Jahres erdrosselt unter Blättern in einem Park in Wiener Neustadt gefunden worden war. Die Mutter des getöteten Mädchens konnte ihren Schmerz über den Verlust ihrer Tochter beim Hereinführen des angeklagten Yazan A., dem Ex-Freund der Jugendlichen, nicht mehr verbergen und schrie den 20-Jährigen tränenüberströmt an: „Du hast mir mein Kind genommen!“ Am Donnerstag soll ein Urteil ergehen.