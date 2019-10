Selenskyj: „Keine Wahl unter vorgehaltenem Sturmgewehr“

Der Teufel steckt aber im Detail bzw. gibt es auch unterschiedliche Interpretationen in Kiew und in Moskau über die „Steinmeier-Formel“. So betonte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, dass Wahlen erst dann abgehalten werden könnten, wenn die ukrainische Sicherheitskräfte die Grenzen auch im Osten kontrollierten bzw. auch Truppen abgezogen würden. Nur so wäre nämlich sichergestellt, dass auch Kiew-treue Kandidaten bei der Wahl antreten können. Selenskyj versicherte bei der Verkündung der Einigung am Dienstag: „Es wird keine Wahlen unter vorgehaltenen Sturmgewehrläufen geben.“