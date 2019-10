Neu: CO2-effizienter Reiseführer für Wien

Der LowImpactGuide für Wien und andere Städte der Welt soll alle Vorzüge und Freuden des Reisens mit nachhaltigen Alternativen verbinden. So finden Leser nicht nur die klassischen Inhalte eines Reiseführers vor, wie Hotel- oder Restaurantempfehlungen, Beschreibungen der Sehenswürdigkeiten oder Shoppingtipps, sondern vielmehr unentdeckte, nachhaltige Alternativen und Vorschläge. So wird beispielsweise das Boutiquehotel Stadthalle genannt, weil dieses ein eigenes Lavendelfeld am Dach für Bienen bewirtschaftet, oder das Restaurant Swing Kitchen, das vor allem für vegane Burger berühmt ist. Das Highlight des Guides ist die „CO2-effiziente Route“: eine Tour durch die Stadt, mit der Reisende den geringst möglichen CO2 Verbrauch realisieren. Wie es zu der Idee kam? „Das Erkunden von neuen Kulturen und Städten ist aus unserem Leben kaum mehr wegzudenken. Gleichzeitig erfordert der Klimawandel aber auch ein Umdenken unseres bisherigen Verhaltens, auch beim Reisen. Mit den LowImpactGuides wollen wir den Spaß am Urlauben mit der notwendigen Veränderung kombinieren und so umweltfreundliches Reisen für jeden ganz einfach machen.“ so die Gründerin Maiken Greimel.