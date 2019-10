Tierquäler werden immer dreister: In Braunau wurde am Dienstagnachmittag von Bewohnern der Dr.-Pascher-Straße beobachtet, wie eine Frau mit ihrem Kind zwei Kaninchen in einem Käfig auf der Straße bei Müllcontainern in der prallen Sonne abgestellt hat und eilig weggegangen ist. Gegen 16 Uhr rief eine Augenzeugin beim Tierschutzhof Pfotenhilfe an und blieb sicherheitshalber so lange am Tatort stehen, bis die Tierretter eintrafen.