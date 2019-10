DNA-Analyse statt Diät: Abnehmen nach Genen

#Ernährung laut Genen im Spitzensport alltäglich

„Die Nutrigenetik ist ein Teilbereich der Humangenetik und wird an vielen Universitäten unterrichtet. Die personalisierte Ernährung laut den Genen wird auch im Sportbereich, wie bei den Olympischen Spielen für die Leistungssteigerung der Athleten genutzt“, beschreibt die Wienerin. Das möchte sie auch den Menschen außerhalb des Spitzensports zugänglich machen. Darum bietet sie die DNA-Analysen in ihrer Praxis an. „Zuerst wird eine Speichelprobe genommen, die anschließend an mein Partnerlabor mit Sitz in Österreich geschickt wird. Es werden unter anderem acht Gewichtsgene und 50 ernährungsrelevante Gene getestet. So erfährt man genau welche von über 900 Lebensmittel nach der Nutrigenetik nun wirklich gesund oder ungesund sind und von welchen Lebensmittel man ab- oder zunimmt. So vermeidet man den neusten Super-Food oder Diät-Vorschlägen hinterherzulaufen.“