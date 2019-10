Rummenigge spricht von historischem Tag

Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge sprach in der Nacht auf Mittwoch in seiner Bankettrede im Teamhotel von einem „historischen Tag für Bayern München“. Der 64-Jährige lobte an einem „denkwürdigen Abend“ alle Beteiligten. „Unsere Mannschaft hat etwas Geschichte geschrieben. Ich möchte dem Trainerteam mit Niko an der Spitze und auch der ganzen Mannschaft einen herzlichen Glückwunsch sagen. Das war unglaublich, was wir erlebt haben“, bekräftigte Rummenigge.