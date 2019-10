In Österreich und ganz Europa macht die Digitalisierung auch vor Privathaushalten nicht Halt. Das amerikanische Großunternehmen Google verschenkt zum Youtube-Abo Mini-Speaker gratis dazu, mit denen sich die Lieblingsmusik flexibel in der ganzen Wohnung hören lässt. So kann auch beim Baden Radio gehört oder die Fußballübertragung live von der Hobbywerkstatt aus mitverfolgt werden. Doch nicht nur mit Multimediaanwendungen und smarten Gadgets lässt sich das eigene Zuhause komfortabel einrichten. Wir zeigen Ihnen hier kurz auf, welche Module bei Österreichern besonders beliebt im Smart Home sind und auf welche Komponenten Sie in keinem Fall verzichten sollten, wenn Sie sich selbst digital auf den neuesten Stand der Technik bringen möchten.