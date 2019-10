Das Thema Pension wird nicht nur im Wahlkampf diskutiert. Auch in der „Krone“-Community wird häufig Kritik an unserem Pensionssystem laut. Leser „Pallanits“ hat sich mit dem Wunsch nach einem Forenbereich zum Thema Pensionsreform an uns gewandt. Er schreibt: „Ich bin nach 47 Beitragsjahren mit 62 Jahren und kräftigen Abschlägen in Pension. Wo bleibt die Fairness und Gerechtigkeit? Es werden einseitig immer wieder die zu wenig gemeinsam abgesprochenen Reformen vorgeworfen. Aber selbst macht man das nicht wahlzuckerlmäßig an einem halben Sitzungstag! Ich würde mir wünschen, dass wenn Wasser gepredigt wird, dieses auch ehrlich getrunken wird. Oder wird das alles schnell wieder vergessen?“ Uns interessiert, wie man, in Anbetracht des demografischen Wandels, eine für alle Generationen gerechte Lösung finden kann. Braucht es eine Pensionsreform? Außerdem möchten wir von unseren älteren Lesern wissen, wie Sie mit der Höhe ihrer Pension zurechtkommen. Wir freuen uns auf Ihre Meinung zum Thema Rente und Pension.