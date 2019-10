Sie sind schön, erfolgreich und bei ihren Fans beliebt - und dennoch müssen sich viele weibliche Stars in Zeiten von Instagram und Co. immer mehr wegen angeblicher Makel an ihren Körpern anfeinden lassen. Hinter der Anonymität des Internets versteckt lästern viele sogenannte Hater gerne drauf los, kritisieren kleine Dellen an Oberschenkeln, lachen über zu kleine Brüste oder nennen Promis schlicht zu fett.