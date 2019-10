Fairer wäre es, dem Wähler schon vorab zu sagen, welche Koalition man will

All das spricht einmal mehr dafür, dass der Wähler schon vor der Wahl das Recht hat, zu wissen, welche Koalitionsvariante für die Parteien infrage kommt. Dieses Bekenntnis muss ja nicht in Form von skurrilen Paartherapie-Videos à la FPÖ passieren. Aber die Ansage, welche Koalition einem nach der Wahl die liebste wäre, hat sich der Wähler verdient - das bewahrt nämlich vor allzu großen koalitionären Überraschungen und vor Wählerfrust. Und nach diesem ohnehin schon zähen Wahlkampf wäre das dem Wähler gegenüber nur fair gewesen.