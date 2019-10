Durchbruch dank Musikwettbewerb „Goldene Nachtigall“

Karel Gott hatte Glück, dass er als Sänger entdeckt wurde. Ursprünglich machte der gebürtige Pilsener eine Ausbildung zum Elektroinstallateur bei „CKD Stalingrad“ in Prag, trat nur nebenbei in Kaffeehäusern auf. „Mit der Elektrik hätte er sich nie so durchgesetzt wie mit seiner Stimme“, konstatierte sein damaliger Lehrmeister wohl zu Recht.