Die GoPro Hero 8 Black kommt mit der neuesten Version der hauseigenen Videostabilisierung HyperSmooth 2.0 daher und verspricht damit laut Hersteller noch ruhigere Bilder - sei es in 4K mit bis zu 60 oder in Full-HD mit bis zu 240 Bildern pro Sekunde. Verbessert wurde laut GoPro auch die Audioqualität, ausklappbare Ösen am Gehäuse erlauben zudem die Befestigung optionalen Zubehörs wie einem Display oder LED-Licht.