Zu einem außergewöhnlichen Einsatz wurde die Freiwillige Feuerwehr Deutschfeistritz in der Steiermark am späten Dienstagnachmittag gerufen. Eine Reiterin war mitsamt ihrem rund 600 Kilogramm schweren Pferd in eine rund zwei Meter tiefe Wildbachverabauung gestürzt. Die Reiterin hatte sich dabei Verletzungen unbestimmten Grades zugezogen und wurde von den Kräften der Feuerwehr aus dem zwei Meter tiefen Graben herausgezogen.