Der 42-Jährige starb. Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete eine Obduktion an. Der Unfallverursacher wurde schwer verletzt und vom Roten Kreuz in das Krankenhaus nach Wagna gebracht. Die beiden Letten blieben unverletzt. Es war der bereits 60. Verkehrstote in diesem Jahr auf den steirischen Straßen.