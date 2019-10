3. Bewegen Sie sich!

Werfünfmal in der Woche mindestens 30 Minuten lang ein bisschen Sport betreibt - es gilt schon ein flotter Spaziergang -, trägt wesentlich dazu bei, die Blutgefäße durchgängig zu halten. Das empfiehlt die Weltgesundheitsorganisation (WHO). So nebenbei hilft Bewegung auch gegen Übergewicht.