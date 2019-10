Es ist schon erstaunlich: Kaum laden die „Style Up Your Life“-Herausgeber zum großen Jubiläum, werfen sich die Promis in Schale wie selten zuvor. Weil die beiden als DIE Mode-Experten des Landes gelten, wollten Gäste wie Natascha Ochsenknecht, Franziska Knuppe und Co. auf keinen Fall ins modische Fettnäpfchen treten.