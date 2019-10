Tausende tierische Spots wie hundefreundliche Lokale, Shops oder der näheste Tierarzt wurden von Usern schon eingetragen und so für andere Tierbesitzer empfohlen. Noch einen einzigartigen Vorteil bietet nur die „PetApp“: Meldungen über vermisste oder gefundene Tiere können punktgenau in einer Karte gepinnt werden. Ebenso wie Giftköderwarnungen! Alle User in der Umgebung erhalten daraufhin in der App eine Benachrichtigung. Wer also mit seinem Tier unterwegs ist, sollte einen Blick in die „PetApp“ werfen.